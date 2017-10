Eelmisel nädalavahetusel toimus USAs Indianapolise lähistel asuval Andersoni võidusõidurajal hobisõitjate võiduajamine. Shawn Cullen ja Jeffrey Swinford sattusid rajal nii vihasesse konflikti, et üks neist võeti elektrišokirelvaga maha ja mõlemad viidi käeraudades arestimajja.

Maxim märgib, et allolevas videos on Swinford see idioot, kes autole number 33 selga sõitis. See tõi talle hiljem süüdistuse kriminaalses hooletuses. Cullen on aga see tohman, kes jooksis Swinfordi auto akna juurde ja hakkas teda läbi selle naiselike löökidega tümitama. Temale esitati avaliku korra rikkumise süüdistus.

Politsei taltsutas Cullenit taseriga ja tema põhikaristuseks jääb selle video kangelaseks olemise häbi. Aga Swinford sai tahtliku rammimise eest eluaegse sellel rajal võistlemise keelu.

Kuidas see konflikt vallandus, vaata allolevast videost.