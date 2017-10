Eddie Hall, hüüdnimega „Koletis“ („The Beast“ ingl. k.) on tituleeritud maailma kõige tugevamaks meheks. Kolmapäeval käis mehemürakas BBC hommikusaates, kus lisaks muudele jõuvõtetele ja -trikkidele näitas ta oma jõudu ka tavalise praepanni peal, voltides seda nagu mõni voldiks paberit. Vaata ise!

Can you fold a frying pan? This man can... @eddiehallWSM - also known as 'The Beast' - is the world's strongest man! 💪 pic.twitter.com/WjSdwmaGYP