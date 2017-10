USA reisiveebileht Travel and Leisure annab teada, et sel sügisel tasub külastada Hawaii saari, sest hinnad on madalad.

Kõigepealt toob veebileht välja, et kuna United Airlines ja Hawaiian Airlines lendavad saartele senisest tihedamalt, on piletihinnad vähenenud. Ka paljud Hawaii hotellid on sügisel alustanud sooduskampaaniatega.

Seega nautides sügisest Californiat või New Yorgi piirkonda on suurepärane idee veeta nädalane puhkus ka Hawaiil.