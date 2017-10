Sellised suhted on väga haruldased, kus ka aastaid pärast kohtumist seksitakse sama sageli kui alguses. Teadlastel on oma seletus: sama partneriga seksides aja jooksul dopamiinisööstud kahanevad, samas lööb dopamiinitase uue partneriga üles. Kui te just ei harrasta polüamooriat või swinger-elustiili, siis pole see lahendus. Iseenesest ei pruugi see muidugi olla ka probleem – võib-olla olete mõlemad keskendunud muudele asjadele ja seksi-isu on nii mehel kui naisel loomulikul teel kahanenud. Aga kui üks pool tahab rohkem ja teine vähem, siis võib suhe karidele joosta. AskMen uuris erinevatelt suhte- ja seksinõustajatelt, kuidas säilitada normaalset ja head suhet, kui seksi on varasemast märksa vähem.

Töötasin ühe paariga, kes otsustas hakata elama avatud abielu, et naine saaks vajamineva seksi ja mees ei peaks seda pakkuma. Aga paljude paaride puhul ei tule see kõne alla. Asi seisneb läbirääkimistes. Kas nad suudavad kompromissile jõuda ja natuke koos edasi liikuda? Oletame, et üks tahaks S&M suhet, aga teine mitte; kas on mingi võimalus koos edasi liikuda nii, et naine pole päriselt kinni seotud, aga tal on ümber käte mässitud sall, mis jätab mulje, et ta on kinni seotud? Kas on olema võimalusi kompromissi korras kaasamängimiseks?

Rohkem puudutusi

Jo Usmar, eneseabiraamatute autor

On täiesti normaalne, et mida kauem te koos olete, seda rohkem kahaneb seksi hulk sinu ja su partneti vahel. Kui sa kellegagi esmakordselt kohtud, siis on seks keskne asi. Te vahite teineteist, suu vett jooksmas. Siiski ei tähenda seksuaalelu aeglustumine seda, et te teineteisele vähem meeldiksite, te olete vaid kaotanud selle loomaliku jäneseiha, mis kaasneb selle erutusega, mis tabab kedagi uut kohates. Teie tunded teineteise vastu on stabiliseerunud ja muutunud sügavamaks. Ja elu muutub. Asjad juhtuvad. Sellised igavad asjad nagu hüpoteegid, koondamised ja kohustuslikud õhtusöögid ämma ja äia juures. Kes tahaks pärast seda kõike end alasti kiskuda?

Siiski – kui seksi üldse pole, siis on see kindlasti problemaatiline. Seksuaalne lähedus on üs suhte tähtsamaid osi. See tekitab meis tunde, et oleme armastatud, veetlevad, ühel lainel ja enesekindlad. Kui üks partnereist on pidevalt tõrjutud, siis lõpetab ta tagasilükkamise kartuses seksi algatamise, ehk ka kogu kiindumuse väljanäitamise, või otsib seksi mujalt. See on tundlik teema. Mõned nipid probleemi käsitlemiseks.

Ära ignoreeri seda. Nii soodustad rahulolematust, viha ja ebakindlust.

Ära rutta järeldusi tegema. Tõenäoliselt pole põhjuseks see, et sa teisele poolele korraga enam ei meeldi või et ta teeskles kõrget libiidot vaid selleks, et ahvatleda sind pühendumusele. Libiido langust võivad põhjustada ka näiteks stress, depressioon, madal enesehinnang, ületöötamine või tervisehädad. Uuri need võimalused alati enne läbi, kui hakkad eeldama, et asi on ainult seksis.

Püüa igapäevaelus kaaslast rohkem puudutada. Puudutamine ei peaks tingimata piirnema seksiga. Käest kinnihoidmine, õlgade hõõrumine, käsi ümber õlgade või kaisutades diivanil istumine on kõik asjad, mis tekitavad lähedus- ja turvatunnet.

Ära lähene partnerile agressiivselt või kaitsvalt. Kui ütled „Miks sa kunagi seksida ei taha?“, ei taga see sulle rohkem seksi. See kõlab rünnakuna ja kui inimesi rünnatakse, siis ründavad nad vastu. Proovi pigem midagi sellist nagu „Ma ei taha, et sa muretseks või midagi, aga ma olen märganud, et sa ei hooli praegu väga seksist – kas midagi on valesti?“

Ära lähene partnerile voodis. Kui sa võtad teema üles sel ajal, kui kõrvuti lamate, siis võib teine pool tunda ärevust või seda, et ta on lõksu aetud. Või veelgi halvem, partner võib tunda kohustust seksida ja seda ei peaks keegi iialgi tundma.

Korralda üks korralik kohtinguõhtu, ükskõik kui klišeelik see ka poleks. Elu võib sageli olla nii erinevaid asju täis, et suhe tõrjutakse kõrvale. Kui korraldad õhtu vaid teile kahele, siis näitad, et sa pole vaid seksi peal väljas ning see võib romantika hõõgvele puhuda ... mis loodetavasti viib ka seksini. Kui mitte, siis saad vähemalt võimaluse uurida, mis muud põhjused võivad seksimõõna põhjustada.

Mõne inimese libiido muutub. Kui su partner tahab lihtsalt vähem seksi, aga sinu libiido on endine, siis peate arutama, kuidas see teid mõlemaid mõjutab. Pole kummagi suhtes aus, kui oma kired suunatakse teise pihta. Kui rääkida on raske, siis mõelge teraapia peale. seksisiuga seotud probleemid on ka number üks nõustamisele mineku põhjus.

Planeeri

Desiree Spierings, seksuaalterapeut

Imeline seks algab juba ammu enne magamistuba. Et partnerit üles erutada, alusta kohe peale ärkamist. See võib olla lihtsalt suudlus ja teadaandmine, kui ilus ta on, või füüsiline eelmäng enne hommikust voodist tõusmist, või isegi seksi kalendrisse kirjapanemine. See võib kõlada kui vastand värskele ja lõbusale, aga selles lähenemises pole midagi valesti – tegelikult on nii, et kui seksi oodatakse juhtuvat spontaanselt, siis juhtub seda harva. Kui te mõlemad teate, mis on tulemas, siis on tõenäolisem, et te seda terve päeva erutusega ootate.

Harjuta tänulikkust

Dain Heer, suhtekonsultant