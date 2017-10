Eks on tõsi, et alkoholi tarbinud inimesed käituvad erinevalt. Mõnel läheb vägijoogi manustamise järel meel just väga härdaks, kipuvad tulema heietused ja isegi nutt võib peale tulla.

Depressiivsed mõtted tulevad veebilehe alcoholic.com läbi viidud uuringu järgi pähe pea pooltel purjutanud inimestel. Seda hoolimata uskumusest, et alkohol teeb tuju heaks ja leevendab stressi.

Mehed kirjeldavad, et kõige masendunumaks muutub nende meeleolu siis, kui nad on joonud viina, viskit või džinni. Naiste sõnul on kõige nukram meeleolu veinijoomise järel.