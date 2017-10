Selle õppeaasta esimesel avatud uste päeval tutvustasid sõjakooli kadetid huvilistele sõjakooli olmetingimusi, kaitseväelase relvastust ja varustust. Lisaks said huvilised infot sisseastumistingimuste ja sõjakoolis õppimise kohta.

Järgmine kõrgema sõjakooli lahtiste uste päev on 17. novembril 2017, kuhu on oodatud registreerima üksikkülastajad, sest gruppide arv on juba täis.