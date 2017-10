Erektsioonihäire on iga mehe suurim hirmuunenägu. Õnnetuseks on see päris tavaline: näiteks USAs kannatab mingil kujul erektsioonihäirete käes hinnanguliselt ligi 18 miljonit meest, kirjutab Men’s Health. Sel hädal võib olla mitmeid põhjuseid nagu kehv toidusedel, unepuudus ja stress. Aga on üks võimalik põhjus veel ja sellest eriti tihti just ei räägita: rattasõit.

Enne kui paanikasse satud, olgu märgitud, et kui sa käid näiteks paar korda nädalas rattaga sõitmas, siis ilmselt sulle see ei kehti. Aga kui oled pühendunud jalgrattasportlane, siis hakkab aja jooksul kõval istmel istumine tasapisi kahjustama häbemenärvi (ka pudendaalnärv, nervus pudendalis – toim). See on suurim vaagnanärvide grupp ja paikneb suure osa alakeha ümber – päraku, lahkliha ja genitaalide alaosa. Tekkida võib häbemenärvi halvatus. Ning selle seisundiga võivad kaasneda krooniline valu, tuimus ja, nagu juba viidatud, ka seksuaalne väärtalitlus.

„Häbemenärvi kahjustus võib tekitada kubeme ja lahkliha piirkonnas aistingute vähenemist,“ selgitab Portlandi perearst Azad John-Salimi. „Tõsisemad ratturid võivad selle piirkonna anatoomiat vigastada ja kuigi häbemenärvid on sügaval keha sees, võib püsiv istmesurve suruda närvid kokku ja põhjustada nende vigastusi.“

Jalgrattasõit pole ainus häbemenärvi kahjustamise võimalus. „Iga tegevus, mille puhul on suur osa su keharaskusest kõval ja kitsal pinnal, kasvõi toolil, tekitab riski,“ sõnas seksuoloog Paul Nelson. Aga rattasõit on tema sõnul levinuim oht. (Nelsoni sõnul ei pea sealjuures ratsutajad ja mootorratturid pelgama, kuna nende sõiduvahendite sadulad on pehmemad ja laiemad.)

Lahendus on aga täiesti olemas: investeeri liigendatud jalgrattasadulasse, see võib kaitsta su kubet närvikahjustuste eest.