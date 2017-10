L.A. Beast või Los Angelesi Elajas või Kevin Strohle on vlogger, kes tuntud oma pööraste videode poolest. Meie meelelahutuse nimel on ta teinud hullumeelseid kaskadööritrikke ja võtnud käsile naeruväärseid söömisväljakutseid, kirjutab Brobible. Tema YouTube’i kanalil on peaaegu kaks miljonit jälgijat, sest kõik tahavad näha, kuidas tehakse asju, mida tegelikult ükski inimene eladeski ei tohiks teha.

Viimase paari aasta jooksul on L.A. Beeast näidanud, kuidas ka kugistab kolm pudelit vürtsist sriracha-kastet, sööb ühel jalal seistes 90 sekundiga 13 habanero pipart, sööb ära karbi kriite ja manustab 10 minutiga niipalju lambipirne kui sisse mahub.

Kõlab, nagu oleks ta kõik võimalikud hullused juba ära teinud. Eksite.

Allolevas videos võtab L.A. Beast kuuspaki Miller High Life õlut, kallab need kõik ühte suurde pudelisse kokku ja modifitseerib seda nii, et suure pudeliga saab ühendada lehepuhuri. Seejärel laseb ta puhuril kogu õlle endale kurku lennutada ja selleks kulub 39,13 sekundit.

Arvestades kui tüütu on sügisene lehepuhurite undamine, on iseenesest täitsa tore, kui mõni kasutab seda tööriista kuskil korteris või majas hoopiski muul eesmärgil ja sealjuures laseb masinal müriseda vaid loetud sekundeid. Aga muidugi on selline õllemanustamine parimal juhul vaid ebatervislik.