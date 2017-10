Simulaator on muidugi hea ja kasulik asi, mis võimaldab inseneridel testida kõikvõimalikke tingimusi. Näiteks seda, mis juhtub seguautoga või tavalise sedaaniga, kui see peab suurel kiirusel järjest ületama sada kiirusetõkist ehk nn lamavat politseinikku. Nii saab ju näiteks teada, kuidas käitub kiirelt sõitev sõiduk ülimalt auklikukssõidetud kruusateel.

Aga olgem ausad – DestructionNationi simulatsioonivideo on lihtsalt põnev vaatamine, sest autode pilbastumine näeb realistlik välja ja üleüldse on vahepeal lahe jälgida täielikku hävingut. Et asi veelgi vaheldusrikkam oleks, näeme uperpallitamas muuhulgas sportautot, universaali ja politseimasinat.