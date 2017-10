Juba aastaid populaarne olnud videomängufoorum NeoGAF sulges paar päeva tagasi äkitselt enda veebilehekülje. Selle põhjustajaks oli Tyler Malka sattumine ahistamissüüdistuse ohvriks, mis paljastus sotsiaalmeedias leviva #MeToo postitustetulva käigus, vahendab Kotaku.

Filmirežissöör Ima Leupp kirjeldas kaks aastat tagasi aset leidnud juhtumit, mille käigus Leupp koos oma tolleaegse sõbra Malkaga naise hotellitoas alkoholi jõid. Leuppi enesetunne muutus halvaks ning ta otsustas selle parandamiseks duši alla minna. Sinna tuli ilma kutsumata järgi ka alasti Malka, kes kiirelt Leuppi poolt välja visati.

Peale seda, kui Leupp enda kogemusest kirjutas, hakkasid NeoGAFi külastajad massides foorumist lahkuma, jättes endast maha vaid tulised sõnad ja palved enda kasutajad kustutada. Samuti otsustasid mitmed lehekülje moderaatorid oma tööpostid hüljata. Tyler Malka süüdistusi kommenteerinud ei ole ning hetkel on veebileht maas, kuigi väidetakse, et tegu on kõigest korrapäraste hooldustöödega.

NeoGAF oli teiseks koduks paljudele mänguarendajatele ja muul moel tööstusega seotud inimestele. Tänu sellele oli foorum tihtilugu ka esimeseks allikaks mitmetele tähtsatele kuulujuttudele ja uudislugudele.