Tähtpäevade eel lähevad mehed tihtipeale pabinasse, sest ei tea, mida oma kallimale kinkida. Tegelikult on aga tüdrukutele ja naistele kingituste tegemine üsna lihtne. Põhjus seisneb selles, et naised armastavad enda eest hoolt kanda ning seetõttu tasub neile alati vastavaid vahendeid soetada.

Kosmeetika. Pole oluline, kas Sinu pruut on 20 või 40 aastat vana, kosmeetikat armastavad sellest hoolimata kõik naised. Loomulikult on kosmeetikatoodete valimine siiski veidi keeruline, eriti kui Sa ei tea, milliseid tooteid ta eelistab ja kasutab. Kui soovid teda üllatada, siis tasub meeles pidada, et kvaliteetkosmeetika on veidi hinnalisem, mistõttu ei tasu siinkohal väga koonerdada. Siiski tuleks meeles pidada, et ei ole vaja kinkida tooteid, mis vihjavad tema väikestele puudustele. Seega on äärmiselt vale valik kõõmavastane šampoon ning tselluliidi- või kortsudevastane kreem. Taolised kingitused võivad naist solvata.

Ehted. Ehted (nagu ka kingad) on naiste tõeline nõrkus. Milline naine ei tunneks rõõmu uutest säravatest kõrvarõngastest, käevõrust, sõrmusest või kaelakeest. Ehet ostma asudes tasuks aga kindlaks teha, millist laadi ehteid naine eelistab – massiivseid või tagasihoidlikke, kullast või hõbedast. Lisaks sellele võiksid eelnevalt uurida, kas ta kannab pigem sõrmuseid, kõrvarõngaid või käevõrusid. Analüüsi tema stiili, sest ka see aitab teatud olukordades otsust langetada. Siiski tasub silmas pidada, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. See tähendab, et ei tasu soetada odavat ehet, mis küll särab ja sätendab, ent mis juba mõne aja möödudes oma ilu kaotab.

Parfüümid. Parfüümid on samuti äärmiselt heaks kingituseks, ent seda ostma asudes tuleks teada, millist tüüpi lõhnasid naine eelistab: kas magusaid, tsitruselisi, teravamaid vms. Selleks tuleb samuti veidi eeltööd teha ning naise eelistusi uurida. Kui Sa ei ole tema maitses täiesti kindel, siis võib juhtuda, et soetad lõhna, mis talle absoluutselt ei sobi. Sama kehtib ka pesu soetamisel.

Lisaks eelpool mainitule tasub naistele kinkida ka kalleid veine ja käsitööna valminud maiustusi, mida romantilisel õhtul üheskoos nautida, kauneid rõivaid ja aksessuaare.