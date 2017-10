Vabaaja- ja spordijalatseid tootev New Balance on palavalt armastatud bränd, mis oli ka Apple’i looja Steve Jobsi stiili lahutamatuks osaks. Lisaks Steve Jobsile armastavad New Balance’i jalatseid miljonid inimesed üle kogu maailma ning seda eelkõige nende suurepärase kvaliteedi ja mugavuse tõttu.

Saladus peitub nende unikaalses disainis. Nimelt märkas New Balance’i asutaja William Riley, et linnud, kes seisavad kolmel varbal, saavutavad täieliku tasakaalu ka pikka aega ühes kohas seistes. Pärast pikki katsetusi tuldi 1906. aastal välja uute kolmekordse toestusega jalatsitega. See tähendab, et jalanõud toetavad jalga sedavõrd hästi, et toestatud on ka liigesed, mistõttu ei väsi jalad ega selg pikal seismisel ära. Niisiis soovitame kõikidele, kes parasjagu uute vabaajajalatsite otsinguil, mugavaid New Balance’i jalatseid. Loomulikult võib osade inimeste jaoks tunduda New Balance’i jalanõude eest väljakäidav hind (keskmiselt 60-90 eurot) veidi hirmutav, kuid kahtlemata on antud jalatsid oma investeeringut väärt.

Uued New Balance’i jalatsid tasub kindlasti soetada just e-poest. Juba sellepärast, et e-poodides on New Balance’i jalatsid tunduvalt soodsamad. Erinevad turu-uuringud näitavad, et virtuaalsest keskkonnast soetades võime säästa ligi 15-30% tootehinnast. See tuleneb suuresti asjaolust, et e-poodide ülalpidamise kulud on tunduvalt väiksemad kui tavakauplustel. Tänu madalamatele kuludele on e-poodidel võimalik pakkuda tunduvalt soodsamaid hindasid. Lisaks sellele on e-poodide valik harilikult kõvasti rikkalikum. Kindlasti leiab e-poodidest ka eelmiste aastate mudeleid, mille hinnad on veelgi soodsamad ning sel moel on võimalik soetada New Balance’i kvaliteetsed jalatsid kordades soodsamalt.

Paljude jaoks on e-poest asjade soetamine veel üsna hirmutav. Põhjus võib seisneda usaldamatuses, kuna e-poodide puhul ei ole võimalik ühte või teist eset katsuda ega proovida. See-eest on e-poodides kaupade juures ära toodud väga üksikasjalik tootekirjeldus, mis valikul suureks abiks. Usaldusväärsetesse e-poodidesse on võimalik kaubad ilma igasuguse põhjenduseta soovi korral tagastada, mistõttu ei riski klient millegagi.