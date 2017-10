Murumaa sõnul tulevad libedad teeolud pahatihti üllatusena. „Kui vahetasid sügisjope paksema vastu ja kasutad autos istmesoojendust või kirud selle puudumist, siis need kõik märgid viitavad sellele, et lörts ja jää jõuavad varsti teele,“ lausus Murumaa.

Rehvi ostes on tähtis selle kvaliteet ja selle tüüp. „Ostes peab jälgida, et rehvid ühtiksid sinu automargile tehase poolt kehtestatud nõuetega nagu kõrgus ja laius. Vale laiuse ja ebaõige kõrgusega rehv mõjutab sõiduki juhitavust,“ rääkis politseinik.

Murumaa ütles, et väga väheste õnnetuste puhul saab näpuga näidata kulunud või katkiste rehvide suunas ja öelda, et ainuüksi need põhjustasid kokkupõrke või teelt väljasõidu. „Tavaliselt on see mitme asja koosmõju. Näiteks ületatakse kiirust või sooritatakse ohtlikke ja ebavajalikke manöövreid. Kui siis läheb midagi nihu või tuleb äkitselt reageerida, ei pruugi kulunud rehv sind õigeaegselt aidata,“ sõnas politseinik.

Murumaa soovitab rehviostjal, kes ei tea, millist rehvi osta, pöörduda eksperdi poole. „Vale rehv on ohtlik nagu kulunud,“ ütles ta.