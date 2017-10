Kui me tavaliselt võtame proovida tuliuued või vähemalt uuendatud mudelid, siis seekord on asi teisiti. Opel Astra GTC OPC on „lootusetult“ vananenud. Kui praegu veerevad vooluliinidelt maha juba Astra K-põlvkonna autod, siis nimetet OPC pärineb veel eelmisest ehk J-põlvkonnast – seepärast kaduski mudeliindeksist sõna Astra.

Aga seda toodetakse veel edasi, sest uue põlvkonna kähkusõidu-Astraga läheb veel aega. Uus tulija saab endale OPC-liite asemel mudeliindeksisse tähed GSI, aga paljud muud asjad on veel lahtised. Näiteks kaob kupeekere (nagu minu proovitud J-põlvkonna Astral) kokkuhoiuvajaduse tõttu ilmselt ajalukku. Kahju, väga kahju.

On ju Opel viimane mittenoobel tootja, kes Euroopas veel kompaktklassi kupeed (seda märgib täheühend GTC) tootmises hoiab. Renault, teine viimastest mohikaanlastest, andis alla juba paar aastat tagasi.