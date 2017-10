Kuigi konsoolidel ilmus „Halo“ seeriaga tuntust kogunud mängustuudio Bungie uusim üksikisikuvaates massirollika sugemetega tulistamismärul juba septembrikuu alguses, pidid PC-omanikud senimaani pöidlaid keerutades kannatlikult ootama, et millal teos ka nendele kättesaadavaks muutub. Nüüd on see päev kohale jõudnud.

Selle uudise valguses heidame pilgu peale videole, milles Margus ja Sten uurivad, mida teeb „Destiny 2“ paremini kui selle eelkäija ning miks peaks mängu ilmumisest elevust tundma ka PC-mängur, kelle jaoks „Destiny“ universumiga tutvumine on esmakordne (sest esimene „Destiny“ ilmus vaid konsoolidel).