„Kas mu pükstes peaks olema viigid? Mu majapidajanna nõuab, et kõik peab olema triigitud ja minu arvates rikub ta nii mu väljanägemist,“ küsis GQ meesteriietuse rubriigis nõu keegi Nick.

„See sõltub täielikult kõnealustest pükstest,“ vastas moetoimetaja.

„Viigid teksapükste ees jätavad sinust umbes kuueaastase mulje ja püüavad tõenäoliselt nii mõnegi võõra kummastavaid pilke. Minu maailmas pestakse teksasid harva ja neid ei triigita kunagi. Teksariide ületriikimine annab tulemuseks läike, mis näeb välja, nagu oleksid õliseid käsi vastu reisi hõõrunud – veel üks asi, mis võib tuua kummastavaid pilke. Kui need on kuivad, siis lihtsalt silu neid käte vael ja voldi kokku. Khakipüksid võivad triikimist vajada, aga need tuleks triikida lamedaks, selle asemel, et ette keskele viigid teha.

Hallid flanellkangast püksid või ülikonnapüksid on siiski ära teeninud viigi, mis on piisavalt terav, eraldamaks su jalga põlvest, niisiis triigi neid pärast keemilist puhastust.“

Moetoimetaja märgib, et Inglismaal pakutakse teenust nimega Supercrease, mis kujutab seda, et viigi sisse kantakse õhuke kummikiht. See toimib kõikidel kangastel, maksab midagi nelja euro ringis ja peaks keemilisest puhastatus pükstele jätma umbes 150 päeva püsivad viigid.