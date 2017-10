TEE ISE: legodega tulistav mängupüstol ()

Kui sa oled astunud pimedas lapse tuppa ja toetanud jala seal varitsenud Lego-klotsidele, siis tead, et need on toime poolest võrreldavad jalapüünise ehk nn siiliga. Ehk need mänguasjad toimivad efektiivse kaitserelvana.

Joerg Sprave on spetsialist lingude ja ragulkade alal ning demonstreerib kummipaela jõul toimivaid relvi oma YouTube’i kanalil Slingshot Channel. Sprave on Lego-klotse relvana edasi arendanud ning loonud kadapüssi, mis tulistabki neid pisikesi plastist ehituskive. Hirmutava täpsusega. Ja eeldatavasti piisavalt kaugele, et neile enam toapõrandal peale ei peaks astuma.

Sprave näitab ka, kuidas klotsidest saab teraviku abil luua eluohtliku relva.

ÕL Mehele tegelikult ei soovita sellist riistapuud ise meisterdada, eriti just mis puudutab seda eluohtlike oga-Legodega tulistamise osa. Aga eeskuju võtmist väärib mehe osavus ja pühendumus puutöös – ja kui mees oskaks midagi sellist ise oma kätega järgi teha, siis poleks neid õrnukesi kumminooli tulistavaid plastmasspüssikesi vajagi.

Kuidas see kummipaela jõul töötav imerelv toimib, vaata allolevast videost.