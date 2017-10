Ehk: optimaalne testosteroonitase on sinu tervise, heaolu ja soorituse jaoks ülioluline näitaja. Aga selle taseme langemisel on sageli kolm olulist põhjust.

Mehena oleme me midagi enamat kui meeshormoonid. Kui oleme teismeeast välja kasvanud, siis defineerime end läbi oma saavutuste: töö, sõbrad ja naised lapsed ilmuvad me eludesse. Aga olgu öeldud, et testosteroonitase mõjutab meie vajadust kõigis neid valdkondades areneda ja tulemusi saavutada, kirjutab Brobible . Nii võib meessuguhormooni madal tase olla mehe jaoks tõepoolest väga halb uudis.

Me ei pea kunagi nälgima, nagu meie esivanematega juhtus. Maitsvat toitu leiab iga nurga pealt. Mistõttu on väga lihtne krooniliselt üle süüa – ja enamasti süües rämpstoitu.

Rämpstoit sisaldab enamasti õudustäratavaid koostisosi, mis teadlaste kinnitusel mõjutavad kehas hormoonide tootmist. Need on ühtlasi väga kergesti omandatavate kalorite allikas. Aga kuna need kalorid ei taha tekitada täiskõhutunnet, siis sööme lõpuks rohkem kaloreid kui tarvis. Nii tekib ajapikku rohkem pekki ja see mõjutab meie suutlikkust toota testosterooni.

Mõned lahendused. Lõpeta mõneks ajaks rafineeritud süsivesikute (nt valge riis, suhkur, sai) tarbimine. Tõmba tagasi alkoholi tarvitamist – alkohol pärsib hormoonide tootmist ja ühtlasi kaldume napsu võttes tarbima madalama kvaliteediga toitusid. Söö palju kiudainerikkaid juurvilju. Söö punast liha (küllastatud rasv aitab testosteroonitootmisele kaasa).

2. Sa ei tõsta kangi

Üks põhilisi doktriine keha testosteroonitootmise vallas: sa pead tõstma raskeid asju. Seda on aastaid teatud – ja just sel põhjusel assotsieerub testosteroon meie jaoks nende tüüpidega jõusaalis.

Raskusi tõstes sunnid sa oma lihaseid kohanduma ja taastuma ning kasvama suuremaks ja tugevamaks. Ilmselgelt peame taastumisele kütuse andmiseks sööma valke ja kvaliteetseid süsivesikuid, aga hormonaalsel tasemel mängib testosteroon lihaste ehitamise protsessis üliolulist osa.

Ja veelgi algelisemale tasandile minnes pakub raskuste tõstmine meile tervislikku võimalust välja elada agressiivsust. Viha on osalt testosterooni kontrollitav tunne ja kui sa seda trenni tehes sageli välja lased, siis juhtub kaks asja: sa oled harvem vihane ja su kehas tõuseb testosterooni tootmine.

Lahendus: mine jõusaali ja kuku tõstma.

3. Sa toetud testosterooniasendusravile

Paljud mehed lasevad madalat T-taset avastades seda kunstlikult kergitada. Teoorias on see ideaalne lahendus. Hõõrud natuke kreemi peale, võtad tableti või topsi ravimit ja testosteroon tõuseb jälle normaalseks.

Päriselu on harva nii lihtne. Paljud mehed kogevad vaid minimaalset testosteroonitaseme tõusu. Nad ei muuda oma elustiili ja kuna keha saab T-d välistest allikatest, siis kukub selle loomulik tootmine veelgi rohkem.

Asendusravi alguses tunnevad mehed sageli end rohkem „mehelikult“, on seksuaalselt rohkem erutunud ja tunnevad rohkem vajadust trenni teha. Mõned lähevad selle vajadusega isegi kaasa. Kes aga ei lähe, nende jaoks jääb probleem püsima – kuni neil on vaja veelgi suuremat ravimidoosi.