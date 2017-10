Sotsiaalmeedia on saanud uued (ajutised) staarid: Belgiast pärit 30ndates Nick ja Lins, kes reisivad mööda maailma ning teevad alasti pilte.. varjates strateegilisi piirkondi!

Oma blogis ja Instagrami lehel Naked Wanderings rõõmustavad nad terve rea fotodega, mis on tehtud nii oskuslikult, et olles muidu alasti, on täpselt need strateegilised piirkonnad varjatud, kirjutab Daily Mail.

