Uue mudeli unikaalne välimus põhineb 911 Carreral ja mootori võimsuseks on 272 kW (370 HJ). Uuel 911 Carrera T-l – Porsche jaoks tähendab „T” touring’ut – on ohtralt muud varustust, mis 911 Carrera jaoks saadaval ei ole.

Porsche naaseb oma lätetele. Äsja esitleti 911-perekonna uusimat liiget, Carrera T – sportkupeed, mille kohta võib häbenemata öelda „sünnist saati klassik”. Selles autos on tänapäevases vormis olemas kõik, mis meie alateadvuses Porschet iseloomustab: kerge, ülimalt sportlik, väljapeetud, ühegi liigse lisata. Vähem on rohkem!

911 Carrera T varustuse iga osa disainil on silmas peetud sportlikkust ja eriti kerget konstruktsiooni. Tagaaken ja tagumised küljeaknad on tehtud kergekaalulisest klaasist ja ustel on avamisaasad.

Heliisolatsiooni on tugevalt vähendatud, valikulistest tagaistmetest on loobutud ja võimalik on eemaldada ka Porsche Communication Management (PCM). Tulemus: 1425-kilogrammise tühimassiga kaheistmeline auto on võrreldava varustusega 911 Carrerast 20 kilogrammi kergem.

911 Carrera T on saadaval alates 2018. aasta jaanuarist ning seda saab juba nüüd eeltellida. Saksamaal algavad käibemaksu ja riigipõhiseid omadusi sisaldavad hinnad algavad 107 553 eurost.