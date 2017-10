Kui sa oma menüüs süsivesikute kogust vähendad, siis võid sa kaalus alla võtta sel põhjusel, et sa vähendad märkimisväärselt kalorite üldkogust oma menüüs. Tõsi on, et madala süsivesikutesisaldusega dieedile minnes kaotad sa kiiresti kilokese, aga tegelikult on see sisuliselt vee kaal. Pikemas perspektiivis ei pruugi süsivesikute vähendamine olla korralikuma kaalulangetuse lahenduseks. Dieet peaks olema tasakaalustatud.

Kas on võimalik tarvitada süsivesikuid, kui sa püüad kaalus alla võtta? Arvestades kõiki neid madala süsivesikusisaldusega dieete, millest räägitakse, tundub see sisuliselt võimatu. Aga ekspertide sõnul ongi see üks süsivesikutega seotud müütidest, mis vajab ümberlükkamist. Men’s Health kogus kokku müüdid teemal „süsikad on saatanast“ ja lükkas need ekspertide abil ümber.

Tõsisem süsivesikutega seotud probleem on see, et sageli me ei tea, kui suur üks portsjon peaks olema ja nii kipume liiga palju sööma. Jaga süsivesikuterikkad toidud-joogid üle päeva laiali, et sul oleks püsiv energiaallikas.

„Süsikad“ löövad veresuhkru kohe üles. Aga neid peaks kombineerima teiste toitudega, hoidmaks veresuhkru taset stabiilsena. Õiget täiskõhutunnet ei teki, kui sa ei lisa süsivesikutele rasva ja valku.

Müüt: leib-sai ja makaronid on kurjast

Kaalulangetuse nurjamise puhul on asi pigem selles, kui suured on portsud ja mis tüüpi teraviljatooted sa valid. Üks tass keedetud riisi või pastat sisaldab umbes 45 grammi süsivesikuid. Näiteks restoranis on ju raske küüslauguleivast ja pastast keelduda ja nii süüakse neid liiga palju. Mõned soovitused: 1. lase kohe pool oma taldrikutäiest kaasa pakkida – mis silmist, see meelest, 2. kui pasta või riis on põhiroog, siis jäta leivataldrik rahule ning tasakaalusta põhitoidust salati või juurviljadega, 3. kui vähegi võimalik, siis eelista täisteraviljatooteid, milles sisalduvad kiudained hoiavad kõhu kauem täis, 4. poes vali leib, kus vähemalt 3-5 g kiudaineid viilu kohta.

(VIDA PRESS)

Müüt: kõik süsivesikud töötavad ühtmoodi

Ei. Sõltuvalt kiudainete sisaldusest lõhustatakse süsivesikud suhkruks aeglasemas või kiiremas tempos. Tarvita õigeid süsivesikuid ja jäta kõrvale tühjade kaloritega pakitud: pagaritooted, suhkrused joogid, maiustused ja lisasuhkruga tooted nagu paljud poolfabrikaadid. Eelista täisteraleiba, pruuni riisi, kinoad, tärkliserikkaid toite (kartul, maguskartul, mais, läätsed, kabatšokk) ja värskeid puuvilju. Nii on kehas rohkem kiudaineid, mis hoiavad stabiilsust ja ei lase veresuhkrul üles ja alla tõmmelda. Nii ei teki sul ka kiiret kuid petlikku tühjakõhutunnet.

Müüt: süsivesikud tekitavad gaase ja kõhupuhitust

Mõne inimese jaoks võivad süsivesikud tõesti olla raskestiseeditavad ja gaase tekitada, aga enamikule mitte. Kui sageli puhitust ja gaase esineb, siis võib sul olla mingi toidutalumatus (nt piimatooted või soja) või soole ärritussündroom. Või siis tarvitad sa palju mingeid gaasetekitavaid toite (lisaks ubadele on ohuks ka kunstlikud magusained näiteks suhkruvabas nätsus ja energiabatoonides).

Tõsine gluteenitalumatus ehk tsöliaakia põhjustab löövet, sügelust, oksendamist, kroonilist kõhulahtisust. Talumatus või tundlikkus mingi toidu suhtes võib tekutada puhitust, gaase ja kõhulahtisust. Kui sa arvad, et sul võib olla talumatus näiteks pasta või leiva suhtes, siis kõrvalda need kuueks nädalaks menüüst. Jälgi, kuidas tunne on ja kas pärast uuesti tarbimahakkamist on erinevusi tunda.

Müüt: madala süsivesikutesisaldusega dieedid on tervislikud

Lihtsalt see, kui su menüüs on vähe süsivesikuid, ei tähenda veel tingimata, et see on tervislik dieet. Kui sa ei söö midagi peale ilma saiata topelt juustuburgerite, ei ole see kindlasti tervisele hea. Süsivesikud on keha eelistatud energiaallikas. Kui neid ei saada piisavalt, siis võid tunda end loiult ja ähmaselt. Need on madala veresuhkru taseme märgid. Tervislikud süsivesikuterikkad toidud sisaldavad erinevaid lisatoitaineid ja vitamiine, näiteks kiudaineid, B-vitamiini, rauda ja B9-vitamiini.