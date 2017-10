Rannad on oma olemuselt looduse tuhatoos, märgib Brobible. Nii on paraku üsna loomulik ka see, et kui üle seitsme inimese on viibinud rannas samas kohas, siis leidub seal liiva sees ka hulk suitsukonisid. Üldiselt poleks vist ka ime, kui kuskil hulbiks mõni inimasustusega saareke, mis koosneb punase Marlboro filtritest.

Taylor Lane ja Ben Judkins kammisid USA-s Californias läbi Santa Cruzi ranna, et teha ettevalmistusi üheks innovatiivseks projektiks. Suve jooksul koguti enam kui 10 000 suitsukoni ja neist valmis taaskasutusvõistlusel osalemiseks surfilaud.

Võistlusel osales tosin inimest, kes kõik olid lainelaua ehitanud mingist teise ringi materjalist. Konidest ja taaskasutatud penoplastist laua ehitanud Lane edestas võistlusel prantslast Francois Jaubert’i, kelle lainelaua materjaliks oli vana puust porgandikast.