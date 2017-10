Eestlaste suur lemmikmäng „Grand Theft Auto V“ ilmus esmakordselt aastal 2013, seejärel aastal 2014 ja lõpetuseks ka veel aastal 2015! Võiks ju arvata, et selle aja jooksul ilmub vähemalt ka üks loopõhine lisapakk.

Seeria eelmine, neljas osa on paljudel meeles just sellega, et põhiloole põimiti hiljem külge kaks iseseisva looga lisaepisoodi, üks parem kui teine. „GTA IV: Ballad of Gay Tony“ tuuakse tihti välja kui tasuliste lisapakkide musternäidis ning miski, mille poole kõik teised videomängud pürgima peaks. „GTA V“ on senimaani laiendanud enda mitmikmänguosa ning paljud on arvamusel, et Rockstar lihtsalt ei hooli enam üksikmängudest. Hiljuti Game Informerile antud usutluses väitis mängu disainijuht Imran Sarwar aga vastupidist: „Me jätkuvalt armastame üksikmänge. Pole olemas paremat viisi loo rääkimiseks ja maailmasse sisseelamiseks. Mitmikmängud ei paku selles osas üksikmängudele konkurentsi!“

Ent miks ei ole Rockstar siis senimaani ühtegi narratiivipõhist lisaosa ka „GTA V“ tarbeks loonud? „See ei olnud teadlik otsus“, väidab Sarwar: „See lihtsalt juhtus nii“. Sarwari sõnul kulus liigselt aega teistele ülesannetele. Esmalt tegeleti mängu uutele platvormidele toomisega, seejärel keskenduti mitmikmängu töölesaamisele ja parandamisele. Viimaseks komistuskiviks sai aga uuel aastal ilmuv „Red Dead Redemption 2“, mille arendamine suurt tähelepanu nõudis. Nende kolme faktori põhjal leidis Rockstar, et loole keskenduv lisapakk ei ole võimalik ega vajalik. Siiski soovib stuudio üksikmängulisasid luua oma tulevaste projektide tarbeks.

Valu leevendamiseks soovitab Sarwar proovida teose mitmikmänguosise „GTA Online’i “neid osiseid, mis lubavad mängijal kokku puutuda üksikmängust tuttavaks saanud tegelastega, tuues üheks parimaks näiteks suvel ilmunud „Smuggler’s Runi“ ning Närvilise Roni tegelaskuju.