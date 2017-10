Toyota Motor Corp teatas, et nende arendatav tahkisaku-tehnoloogia võib elektriautode valdkonnas osutuda pöördeliseks. Ent see ei tähenda sugugi, nagu pööraks firma selja vesinik-kütuseeelemendi jõul töötavate sõidukite arendamisele.

Reutersi teatel on Jaapani edukaim autotootja ammu kiitnud, et kõige praktilisemad võimalused autode rohelisemaks muutmiseks on kütuseelement ja hübriidtehnoloogia. Nii tuli vaatlejatele mullu üllatusena Toyota teade, et ettevõte kavatseb oma toodete hulka tuua ka täiselektrilised autod.

Kui Toyota nii teeb, ühineb see ülemaailmse autotootjate võidutormamisega elektriautode arendamise vallas. Suures osas on siin teenäitajaks Hiina, kes tahab maailma suurimal autoturul vähendada keskkonnareostust.