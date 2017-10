Kas teie mäletate, kui 90ndate lõpus tehnikamaailma enda raudses haardes hoidev Sony lisaks CD-mängijatele, teleritele ja muule kodutehnikale turule ka ühe robotkoera tõi? Tundub, et ajalugu hakkab endast kordama, sest Jaapani elektroonikahiid on turule toomas järjekordset robotlooma, vahendab Quartz.

1999. aastal massidesse jõudnud robotkutsa nimeks oli AIBO (Artificial Intelligence Robot, jaapani keeles aga sünonüüm sõnale sõber) ning tolle lühikese eluaja jooksul loodi mitu erinevat mudelit. 2006. aastaks oli Sony finantsiline seis tunduvalt kehvem kui aastatuhande vahetumisel ja sellepärast otsustati AIBO tootmine lõpetada, robotloomade parandamisele ning erinevate hooldusteenuste osutamisele tõmmati joon alla aga alles aastal 2014. Sellega arvati metalsete semude ajajärk lõppenuks.

Nüüd aga soovib Sony kuuldavasti uuesti õnne proovida, planeerides juba järgmisel kuul tutvustada uut robotlooma. Veel ei ole teada, kas taaselustatakse AIBO bränd või hakkab loomake kandma uut nime. Küll on uuel robotil olemas internetiühendus, et muude kodus leiduvate elektroonikaseadmetega suhelda, samuti on sel korral n-ö „koerakogemus“ sujuvam ja loomulikum.



Meenutamaks, milline oli Sony esimene robotkoer AIBO, vaata allolevat videot.