Mammad-papad autoroolis on meie liikluspildis üsna tavaline nähe. Ehkki vanus on vaid number passis, on tõsi seegi, et selle numbri kasvades muutuvad pisut ka autoeelistused. Kuidas valida seeniorile autot? Millised on 10 parimat „mammamobiili” Eestis,aastal 2017? Neile küsimustele saame ekspertide abiga vastused.

Seenioril on autot valides mõistlik 3-5 aastat ette mõelda: nagu perearstiga, nii ka autoga – teineteist tuleb hästi tunda ja rutiin on kasulik kaaslane. Auto on turvaline, kui sel on funktsioonid, mis toetavad ohutumat, vähem stressi tekitavat sõitu.

Oluline on valida turvalisim oma vajadustele vastav auto, millele hammas peale hakkab. Mudeli turvalisusnäitajaid saab mugavalt kontrollida Euro NCAP lehelt. Viis tärni standarvarustuses masinale on väga hea!

Soovituslik varustuse nimekiri

– automaatkäigukast

– roolivõimendus

– pidurivõimendus

– kohaldatavad pedaalid

– reguleeritavad autoistmed

– reguleeritavad peatoed

– jämedam või D-kujuline rool

– turvavöö eelpingutid

– elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)

– ohuolukorra pidurdusabi (EBA)

– pidurite blokeerimist ennetav süsteem (ABS)

– parkimisandurid ees ja taga

– tahavaatekaamera

– elektrilised soojendusega peeglid

– automaatselt tumenev (suur) tahavaatepeegel

– pimeala hoiatussüsteem

– automaatselt lülituvad tuled

– rajamärgistuse ületamise hoiatus

– kokkupõrkehoiatus

– esi- ja tagaklaasisoojendus

– multifunktsionaalne rool

– madalad ukseläved, et mugavalt sisse istuda ja välja saada

– suured, loetava kirjaga näidikud

– tempomaat või kohanduv kiirusehoidja

– puhkeaja automaatne teavitus

– elektrilised istmevalitsad

– elektriline tagaluuk

– elektriliselt libisevad külguksed

Vajaliku varustuse nimekiri võtab silmad kirjuks. Kui ei ole ühte autot, millel on kõik loetletud omadused, siis on kõige tähtsam leida mugav ja ökonoomne sõiduk, mis juhile sobib. Ka ülapidamiskulud tuleks täpselt üle vaadata: kui tihti tuleb autot hooldada ja mis see maksab?

Millist autot valida?

Accelerista koostas Eesti automüügiedetabelite põhjal parimate mammade-papade autode TOP 10. Sellest leiab hea hinna-kvaliteedi suhtega sõidukeid, mis vastavad suurele osale ülal loetletud tingimustest ning paar üllatust, mis on nimekirja sattunud toimetuse eri autorite tungival soovitusel.