Väike lihtne pudel, valgel sildil must kala. Sama õlu on saada ka n-ö negatiiv-sildiga, kus mustal sildil on valged kirjad ja kala. Kollaka varjundiga vaht täidab pool klaasi ja püsib kaua. Õlle värvus - kirkalt punakaskuldne. Aroom on magusakas, belgialiku puuviljase alatooniga.