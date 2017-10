Plaanid sõita Berliini? Võtad selleks nädalavahetuse? Oled õigel teel, sest ega asjata öelda, et Kölnis on Karneval, Münchenis Oktoberfest ja Berliinis nädalavahetus. Tegemist on noorusliku linnaga, kus elu saab õige hoo sisse just siis. Kohalikud eestlased soovitavad, mida peale Brandenburgi väravate ja Berliini müüri veel kaeda.

„Tihti olen kuulnud ütlemist, et Berliinis ei ole ju eriti midagi vaadata. See paneb ikka väheke kulmu kergitama. Ma ei tea mitte ühtegi teist nii rikkalikku linna Euroopas kui Berliin. Võib-olla ehk ainult London. Ainuüksi muuseume on siin 160. Berliin avab ennast aeglaselt ning seda neile, kes viitsivad kodutööd teha ja teavad, mida nad tahavad,“ räägib Berliinis elav Urmas Lepik.