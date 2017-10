Iga mees, kes pole just tõsiusklik moslem, abielus amiš või muidu habemekandja, tegeleb korrapäraselt end näo raseerimisega. Ja iga mees, kes pole just kirurgikäega, lõikab aeg-ajalt žiletiga sisse.

Art of Manliness koostas illustreeritud juhendi selle kohta, kuidas mehel on mõistlik toimida siis, kui žilett näo peal libastub ja endast veritseva krammi järgi jätab. AoM märgib, et kui midagi sellist juhtub, siis tuleks leida mõistlikum lahendus kui vetsupaberi tükikese näolekleepimine. Seda enam, et paberitükikest on lihtne kontorisse minnes näole unustada.

Millised need võimalikud lahendused siis on?