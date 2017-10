Tallinnas Sõjamäel asuv ettevõte müüb Auto24 keskkonnas haruldase varustusega autot: Mercedes-Benz C 200 Zombie Apocalypse Edition sisaldab müüja teatel „kõike vajalikku zombide tapmiseks“.

Kaheliitrise mootoriga 1994. aasta mersu on läbinud 222 000 kilomeetrit ja müügil on see 2499 euroga. Ametlikult lillat metallikvärvi sõiduki kohta tunnistab müüja ausalt, et „esineb veidi roostet ja iluvigu“.

„Elavate surnute“ või näiteks õli reklaamimiseks kõlbliku sõiduki „iluvead“ ja lisad sel ilmselt tehnoülevaatust läbida ei lase ning liiklusse „verest“ määrdunud esitulega autol ka asja pole. Muuhulgas on zombitapmisauto katusel kuulipilduja ja laskemoonakohver, masina külge kinnitatud labidas, kirka ja bensiinikanister.

Tehnoülevaatuse onklitel pole küll ilmselt midagi kritiseerida salongis zombisid ootava õhupüstoli ja tahavaatepeeglit kaunistava laibakäe puhul. Puuduva kõrvalistmega mersus ootab omanikku ka kirjalik juhis: 1. pane makk juhuvalikus mängima, 2. keri viienda looni, 3. see on sinu lahingulaul zombide maailmalõpuks.

