ELUNIPP: kuidas vabaneda habemekõõmast? ()

Habemekõõmal on kaks suuremat tekitajat: kuiv nahk ja seennakkus. Kuiv nahk tekib eeskätt siis, kui pesed nägu tugevate puhastusvahendite või tavalise seebiga. Seennakkused tekivad nahas elavatest seentest, kel on hea hävitava päikese eest habeme alla pugeda.

Isegi jõuluvana ei näe hea välja, kui tema habemest „lund“ pudeneb. Rääkimata mehest, kel näiteks must või punane habe. Lifehacker õpetab habemes möllavast kõõmast lahti saama.

Nahka habeme all on vaja korrapäraselt puhastada ja niisutada. Nahale on kõige paremad looduslikud puhastusvahendid, mis seda ei kuivata, pesemiseks kasuta külma vett. Surnud naharakkude ja mustuse mahakoorimiseks kasuta harja, midagi käsnalaadset või pesukinnast.

Kasuta kõõmašampooni

Juustele mõeldud kõõmašampoon pole habemele tingimata väga hea, aga teinekord ilma ei saa. Kuid pese sellega harva – mõned korrad kuus. Pärast seda kasuta kindlasti niisutajat või habemeõli.

Tarvita spetsiaalselt habemele mõeldud tooteid

Õlid, palsamid ja muud hooldusvahendid ei lase su nahal kuivaks muutuda ning toimivad barjäärina mikroobide vastu. Näiteks teepuuõli on seente tekitatud kõõma vastu hea vahend. Paljud habemekandjad eelistavad kookose- ja jojobaõli. Õli nahale kandes veendu esmalt, et nii nahk kui habe on kuivad.

Kui üle ei lähe, pöördu nahaarsti poole