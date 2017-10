Mis on uut?

See artikkel ja video ei räägi sellest, kas MX-5 ja tema kontseptsioon on hea või halb – selle on palju targemad ja kogenumad arvustajad juba ammu ära otsustanud. Räägime parem sellest, mis on uut, mis MX-5 eriliseks teeb ning mis põhiline – on ta ikka veel suurepärane?

Mazda MX-5, erinevatel turgudel tuntud ka kui Miata ja Eunos, on enimmüüdud kaheistmeline sportauto maailmas. Aastast 2015 on saadaval selle neljas põlvkond, millega proovisõitu tegemas käisimegi.

Kui uus põlvkond tähendab tavaliselt auto gabariitide paisumist ja nii mõnegi masina puhul ka oma algsetest põhimõtetest kõrvale kaldumist, siis MX-5 on positiivne üllataja.

Kontseptsioon (tagavedu, kerge, sõidumõnu ja taskukohasus ennekõike, ideaalis kolm pedaali ja käsikast) on vääramatult sama, eelmise põlvkonnaga võrreldes on mass aga kukkunud pea 100 kg ning pikkus 105 mm! Seda ei näe just tihti. Seega – ka samm tagasi võib mõjuda värskendavalt.

Valikus on kaks vabalthingavat bensiinimootorit – 1,5- ja 2-liitrine, mis annavad välja vastavalt 131 HJ ja 150 Nm ning 160 HJ ja 200 Nm.

Kuigi see võib vähe tunduda, on mootoritel varustusest sõltuvalt tarvis liigutada vaid 975-1055 kg! „Sada“ tuleb lahjema mootori korral kätte 8,3 sekundiga, kaheliitrise puhul võtab see aega 7,3-7,5 sekundit.

Valida saab ka „pehme“ ja „kõva“ katuse vahel – rotsteril käib kangast katus maha käsitsi, MX-5 RF sõidutab katusepaneeli elektri abiga peitu. See mugavus tuleb aga lisakilode hinnaga ning RF kaalub „pehmost“ 40 kg rohkem.

Mis MX-5 eriliseks teeb?

Nii mõnegi sportauto puhul piisab gaasipedaali põhja surumisest, et süda kloppima hakkaks ja kopsud taguotsa kaudu väljuda tahaks. MX-5 ei ole selline auto. Teda peab suruma ja õigete sõiduvõtetega keelitama, kuid just see protsess teeb temast erilise ja naudingut pakkuva auto.

Rikas võib endale osta auto, mille piiride kompamisele ta oma eluea jooksul lähedale ei jõua. MX-5 seevastu lubab kõigil enda ja auto piirid leida. Ja just seal, võimete piirimail, tunneb MX-5 end kõige kodusemalt.

Šassii tagasisidestab kõik toimuva niivõrd suurepäraselt, et reageerimiseks jääb varuga aega ning ka kiirused ei lähe liialt kaelamurdvaiks. Samas on elamust kogu raha eest (khmm, allalastav katus ja meeletult madal sõiduasend aitavad siin väga palju kaasa)!

Just nimelt sel põhjusel on MX-5 hea hüppelaud rajasõidu põhitõdede harjutamiseks, alates sõidujoonest ja tehnikast kuni stabiilselt piiri peal sõitmiseni. Ja kui sellest peaks kunagi küll saama, siis tühi parkla on MX-5 jaoks teine „looduslik elupaik“.

Seega, vastus küsimusele, kas MX-5 on jätkuvalt suurepärane auto – jah! Ta pole praktiline ega meeletult mugav, kuid ta on kogum kõige paremaid parameetreid, mida autosõitu nautiv inimene tahta võiks.