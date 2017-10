Kui kuuled sõna „herpes“, siis kargab kohe pähe kaks assotsiatsiooni: villid ja suguelundid. Kui arvestada, et näiteks USAs on pooltel inimestel huuleherpes ja umbes ühel inimesel kuuest genitaalherpes, siis oleks kasulik teada veidi rohkem selle ülilevinud suguhaiguse kohta. Fakte vahendas Men’s Health .

No tegelikult tehniliselt tõesti, aga siin on konks. Pigem on see oht käitumuslik ja kui arstid avastavad patsiendil herpese, siis testitakse teda kohe ka näiteks klamüüdia osas. Ja siiski on leitud, et mingil põhjusel on genitaalherpese viiruse kandjatel suurem risk nakatuda HIVi. Ilmselt on mõjuteguriks see, et herpes tekitab kohalikku põletikku ja lõhub nahka, mistõttu pääseb HI-viirus kergemini kehasse.

3. Oht viirust levitada väheneb aastate jooksul

Kui sa saad vanemaks, siis kaotab viirus osalt oma võimekkust pahandusi teha. Kui keha on viirusega kaua võidelnud, siis on selle väljalöömine vähem tõenäoline ja samuti ka oht, et sa viirust edasi levitad.

4. Väljalöömist võib ennustada

Viirus elab selgroo närvikanalis ja kui see aktiveerub, siis tunnevad paljud sügelust, kõrvetust ja kirvendust. Sageli tükk aega enne seda, kui viirus silma paistab ehk lööve tekib. Sümptomeid tundes tuleks kohe asuda herpest ravima ja hoiduda seksist.

5. Kondoomid aitavad vaid teatud määral

Kui herpes välja löönud pole, on seksida okei – tingimusel, et kasutatakse kondoomi. See vähendab viiruse edasiandmise tõenäosust umbes 30%. Miks nii vähe? Kondoomid lähevad katki, kõik ei oska neid õigesti kasutada ja lisaks levib viirus nahalt-nahale kontakti kaudu ning libastumisi juhtub.

6. Inimene võib iseennast herpesesse nakatada

Kui sa puudutad oraalherpese avatud haava ja käsi satub seejärel kontakti suguelunditega, siis võid sa iseend nakatada. See pole levinud, aga on võimalik. Ka võid nii saada silmapõletiku. Ära näpi huulel tegutsevat ohatist ja kui see kogemata juhtub, siis pese kohe käed.

7. Viirusevastased ravimid aitavad