Kui oled olnud oma kallimaga juba pikalt koos, siis ei pruugi enne tähtpäevi tekkida probleem kingituse valimisel. Keerulisem on olukord aga siis, kui oled kallimaga koos alles lühikest aega ning ei tunne teda veel sedavõrd hästi, et teada, mida täpselt kinkida. Millele tuleks mõelda?

Tema sünnipäev. Kui olete koos olnud vaid väga lühikest aega, siis võiksid teada, et ülimalt luksuslikud ning hinnalised kingitused võivad anda talle signaali liialt suurest pühendumisest. Kui te ei ole oma suhtes veel sedavõrd kindlad, siis võib liiga hinnaline kingitus mõjuda häirekellana, et asjad kisuvad kiiresti tõsiseks. Seetõttu tasub esimeste kinkidega olla tagasihoidlikum. Näiteks on suurepäraseks variandiks kinkida talle mõni uus ja põnev arvutimäng, piletid tema lemmikbändi kontserdile või mõnele huvipakkuvale spordiüritusele.

Jõulud. See on üks aasta kaunimaid pühi, mistõttu soovid kindlasti, et kingitus oleks soe ja armas. Siiski ei soovita me peikale eriti armsaid kingitusi soetada, kuna mehed eelistavad eelkõige praktilisust, mistõttu ei tunne nad kindlasti heameelt nunnu padja või pildiraami üle. Parimaks kingituseks on alati mõni elektrooniline seade. Kui ta on spordihuviline, siis sobib kingituseks näiteks spordiklubikaart või treeninguks vajaminevad esemed nagu spordiriided, -jalatsid või spetsiaalseid toidulisandid. Kui olete koos alles üsna lühikest aega, siis ei tasu poisssõbrale kinkida ka riideid, sest nii võib tal tekkida tunne, et Sa ei ole tema välimusega rahul.

Ametikõrgendus. Selline sündmus on iga mehe jaoks ääretult oluline ning on kena näidata talle, kui uhke Sa tema üle oled. Sellisel puhul on väga sobiv kinkida mõni hinnalisem jook, mida ametikõrgenduse puhul tähistades nautida. Kindlasti võiksid tal lubada ühe peo korraldada koos sõpradega, sest nii näitad, et usaldad teda täielikult.

Sõbrapäev. Kindlasti ei tasuks mehele sõbrapäevaks pehmeid mänguasju ega südametega kaunistatud tasse kinkida. Pigem tasub taaskord mõelda praktiliselt ning kinkida talle näiteks mõne poe kinkekaart, kust ta saaks valida midagi meelepärast. Loomulikult tasub sõbrapäeval aeg maha võtta ning kahekesi romantiline õhtusöök korraldada, et teineteise seltsis head ja paremat nautida.