Kui soovid vahetada oma töötajate lauaarvutid uute sülearvutite vastu, siis on see artikkel just Sinule. Dilemma ees, milliste omadustega sülearvutid valida, on ühel või teisel hetkel väga paljud tööandjad. Järgnevalt jagame veidi nõu, kuidas langetada parim võimalik valik.

Sülearvutid on üsna suur, kuid samas hea investeering. Sülearvutite suureks plussiks on asjaolu, et töötajad saavad sel moel tööd teha, kus iganes nad parasjagu ei viibiks. Antud lahendus on suisa asendamatu lapsevanemate jaoks, kes peavad haige võsukesega puhkusepäevi võtma. Sel moel on vanematel suurepärane võimalus päevas kasvõi mõni tund kodus tööd teha. Lisaks sellele on sülearvuteid väga mugav kohtumistele või ärireisidele kaasa võtta ning võimalusel ka oma igapäevaseid tööülesandeid täita.

Milliste omadustega sülearvutid aga töötajatele valida? Järgnevalt toome välja mõned kasulikud ja praktilised soovitused:

- Korralik klaviatuur. Kindlasti tasub valida korraliku klaviatuuriga sülearvuti, millel on parema külje peal eraldi numbrid. Sel moel on Exceli kasutamine kordades kiirem ja mugavam.

- 13-15-tolline ekraan. Väikesed 10-tollised ekraanid sobivad eelkõige meelelahutuseks, kuid kindlasti mitte töö tegemiseks. Kui Sul on palju kirjutamist, siis tuleks kindlasti valida võimalikult suure kuvariga mudel. Tehnilisemate tööde puhul sobivad ka 13-tollised kuvarid. Kindlasti tasub kõrva taha panna, et 13-tollise ekraaniga seadmel on kauakestvam aku.

- SSD-kõvaketas. Soovitame soetada 128-256 GB mäluga arvutid. Need on küll üsna väikesed, ent soovitamegi pigem kõiki faile hoida mõnel pilveteenusel, sest sel moel on dokumentide hoiustamine tunduvalt turvalisem (kui sülearvuti näiteks varastatakse või mingil põhjusel hävineb). Nii on andmed turvalises asukohas ning kiirelt leitavad. Lisaks on SSD vastupidavam välismõjudele ning programmid töötavad SSD-kõvakettaga arvutite peal tunduvalt kiiremini.

- Võimas protsessor. Kui soovite töötada korraga mitme programmiga, siis tasub valida võimalikult võimas protsessor. I-5 on üsna korralik, ent i-7 tõeliselt väärt mudel. Kui töötad lisaks veel graafikaga, siis tasub endale soetada ka korralik videokaart. Kõik need lisad muudavad loomulikult arvuti hinna tunduvalt krõbedamaks.

- Vajalikud ühendused. Harilikult on arvutid varustatud 2 USB ja 1 HDMI ühendusega. Kui kannad pidevalt oma arvutit esitluste tarbeks kaasas, siis tasub veenduda, et arvutil oleks ka VGA-ühendus, kuna kõikidel projektoritel ei pruugi olla HDMI-ühendust. USB-ühendused on aga äärmiselt kasulikud, sest nende abil on Sul võimalik ühendada arvutiga nii hiir, nutitelefon kui väline kõvaketas.

Laia valiku äriarvuteid leiad Kaup24.ee e-poest, kust on võimalik soetada võimas seade 450-500 euro eest. Kindlasti tasub silmas pidada ka arvutite operatsioonisüsteeme. Meie soovitame soojalt installeerida endale Windows 10.