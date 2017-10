2019. aasta alguses avab Norra lõunaosas uksed – loodetavasti mitte aknad – veealune restoran Under.

Arhitektuurifirma Snøhetta teatel saab Norra ranniku lõunapoolseimas punktis Båly külas asuv veealune restoran olema Euroopa esimene. Lisaks saab veealune betoonehitis teise funktsiooni mereelu uurimiskeskusena.

Snøhetta märgib oma kodulehel, et sõnal „under“ on kahekordne tähendus – kui inglise keeles tähendab see „all“, siis norra keeles tähendab sõna imet.