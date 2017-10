Kas plaanid oma ettevõttesse tahvelarvuteid soetada? Sellisel juhul on üsna palju olulisi aspekte, millele tähelepanu pöörata. On suur vahe meelelahutuslikul ning töötamiseks mõeldud tahvelarvutil. Järgnevalt toomegi välja mõned olulised kriteeriumid, mida töö tegemiseks mõeldud tahvelarvutit valides silmas pidada.

Võimsus

Kõige paremini sobivad ärilisteks eesmärkideks eelkõige 4 või 8 protsessoriga tahvelarvutid. Miks just need? Kuna töö tegemisel on harilikult tarvis korraga kasutada mitut rakendust, siis on vaja võimalikult tugev protsessor, mis tagaks sujuva ning pausideta töö.

3G või 4G?

Soovitame valida 4G tahvelarvutid, sest 4G tagab kiire ja sujuva töö ka väljaspool kontorit. Ning üsna tihti tuleb tahvelarvutiga töötada ka kokkusaamistel, ärireisidel, ladudes või mõnes muus ootamatus asukohas.

Ekraani diagonaal

Samuti väga oluline faktor. Kuvari suurusest oleneb lisaks kõigele muule ka aku vastupidavus. Kui kasutad seadet eelkõige veebis sirvimiseks, siis tasub soetada 7-tolline tahvelarvuti. Kui on rohkem töö tegemist, siis võiks kuvari suurus olla vähemalt 8 tolli. Ideaalsemad on isegi 9- või 10-tollised mudelid.

Tahvelarvuti kaaned ja muud lisatarvikud

Tahvelarvutit on palju mugavam kasutada, kui seda on võimalik väikeseks sülearvutiks muuta. Selleks läheb vaja tahvelarvuti jaoks mõeldud kaasi, mille najal tahvelarvutit laual toetada. Lisaks sellele on tahvelarvutite jaoks välja töötatud ka spetsiaalsed klaviatuurid, mida seadmega ühendades tahvelarvuti samuti püsti seisab. Tahvelarvutil võiks olemas olla USB-ühendus, sest sel moel saab seadmega ühendada välist kõvaketast või hiirt.

Operatsioonisüsteem

Kõige sagedamini on tahvelarvutid varustatud Android OS’iga, millel on olemas erinevad kontorirakendused ja -tarkvara. Lisaks sellele saab Android seadmetega kasutada erinevaid pilveteenuseid. Siiski soovitame võimalusel endale valida Windows 10 operatsioonisüsteem, mida ei ole küll võimalik installeerida kõikidesse tahvelarvutitesse.

Sisemälu

Sisemälu on samuti oluline näitaja, kuid sellegipoolest soovitame olulisi faile ja dokumente säilitada pigem mõnel pilveteenusel. Pilveteenuse kasutamine on tunduvalt mugavam ja ohutum, eriti olukordades, mil seade ära varastatakse või mõni õnnetus juhtub. Seetõttu ei ole sisemälule tarvis eriliselt suurt tähelepanu pöörata. Vajadusel on alati võimalik endale soetada lisanduvalt SD-kaart või tõsta faile ja dokumente pilvele.

Kui palju võib üks äriklassi tahvelarvuti ettevõttele maksma minna? Eesti ühest suuremast e-poest Kaup24.ee leiad laia valiku äriseadmeid, mille hinnaklass jääb 300-600 euro vahele. Kindlasti tasub investeerida kvaliteetsesse ning võimsasse masinasse, millega oleks mugav tööd teha ning millega sujuksid tööülesanded kiirelt ja lihtsalt.