See trikk on vist sama vana kui voodilinad ja mitmekorruselised hooned. Ja vaja läheb seda ikka ja jälle.

Art of Manliness märgib, et väga sageli kasutavad linadest köie abil mitmendalt korruselt laskumise trikki põgenevad vangid. Näiteks põgenes 2012. aasta jõulude eel kaks Chicago vangla vangi oma 17. korrusel asuvatest kongidest just kokkuseotud voodilinadest köie abil. Aga trikk on abiks ka õnnetuse puhul: tänavu augustis pages 78-aastane Virginia naine nii oma korterist, kui maja põlema läks.

AoM on koostanud illustreeritud juhendi voodilinadest köie tegemiseks.