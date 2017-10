„Oled teel koju ja tunned, et põis on täis,“ kirjeldab Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“ keegi Dan.

„Pead vetsu saama. Kõik on kenasti kontrolli all, kuni sa hakkad jõudma koduukseni. Just siis algab tõeline võitlus vajadusega pissida. Ja kui sul on vaja uks lukust lahti keerata, siis läheb asi veelgi hullemaks. Miks nii juhtub?"

„Pavlovi refleks,“ selgitab lühidalt Yolo. „Keha ennustab, et kohe ootab üks ülesanne ja valmistub selleks. Sama lugu on söögi tellimisega. Toitu tellides tekib palju sülge, sest su keha teab, et kohe on tulekul toit ja selle seedimiseks on sülge vaja.“