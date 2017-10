Ärge mõistke mind valesti: ma ei lennanud minema, et koguda julgust seksika sikspäkiga kõrvalsuhteks ja tagumik mingi imevahendiga kiirelt trimmi tõmmata – afäärid on midagi ennemuistsest ajast ja enamasti mitte meenutamist väärt – läksin, et teha üks „söö, palveta, armasta”-stiilis kiirpuhkus.

Sügis on Horvaatia Dalmaatsia ranniku avastamiseks paras aeg: õhk ja merevesi on mõnusalt soojad, rahvast pole üleliia ning värvidesse mähkunud maastikud teevad silmale pai. Accelerista autori Ylle kaaslaseks sel avastusretkel oli Porsche Panamera Sport Turismo, üks maailma kaunimaid pereautosid.

Kui see „püss” tahab edaspidigi ootamatult FB-s paugutada, tuleb kogu kupatuse sõidukorras hoidmiseks aega võtta. Vaid kahe ja poole lennutunni kaugusel ootab Horvaatia Dalmaatsia, mis on sügisel lühipuhkuse jaoks just täpselt õige paik.

25 plusskraadi õhk ja 22 meri on närtsinud luigele kosutavaks vahelduseks. Veeta veidi üksinda aega, sõlmida tutvusi, mis pole mõeldud rohkemaks kui mõnus autosõit ajaloolistel teedel või õhtusöök ja maailmarahu üle filosofeerimine rannaäärses restos; pista varbad sooja ja soolasesse merevette; mõõdutundetult puhata – jah, selle ma võtaksin.

Ei saa välistada, et mõni igatsev hing leiab just siit midagi rohkemat – nagu allpool selgub, oli minugi jaoks kuskil ootel üks pime prints, kes paraku jäi pika ninaga. Mu tegelik eesmärk oli siiski reis Dalmaatsiasse, et elamusteni kruiisida maailma hetkel võimsaima noobli pereauto, Porsche Panamera Sport Turismo pistikhübriidse variandiga.

Daamid, Dalmaatsia ootab meid!

See kõlab ehk kummaliselt, aga Dalmaatsia on daamide paradiis. UNESCO kultuuripärandi pärl Trogir ja Čiovo saar ning laiemalt Dalmaatsia rannikuäär Pagini välja pakuvad elamusi, mida verinoorena võib-olla hinnata ei mõistakski.

Trogir on maamärk ajastute ja kultuuriruumide ristteel. Spliti lennujaamast tulles võiks tellida veetakso, et 15 minutiga otseteed Čiovole jõuda – kui mõnus on kleidikeses ja kübaras randuda otse hotelli ette!

Saab ka autoga, aga kas teil on see poolteist tundi oma elust raisata?! Eriti, kui üle-vee variandis on pakkuda Aadria lahesoppidest avanevates vaadetes segunevad Kreeka, Rooma, Veneetsia hõllandused? Rääkimata muidugi sitketest noortest horvaatidest, kes veetaksosid kindlakäeliselt särava naeratusega juhivad ...

Trogiri ajalooline linnake paikneb tillukesel kivisel ja meie mõistes üsna mägisel saarekesel Horvaatia sisemaa ja suurema Čiovo saare vahel. Siinne vanalinn, maailma kultuurivaramu üks pärle, on jalgsi ja jalgrattaga mõne tunniga võetav.

Daamide paradiisiks jääb see kant siin ka juhul, kui tulete kahekesi – härradel on võimalus meeldivalt aega veeta Trogiri arvukates õlle- ja veinipoekestes. Kuuldavasti on õlled siin suurepärased, ja hinnad Eestiga võrreldes ikka veel mõistlikud.