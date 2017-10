... mille märgiks ka need vastikud väikesed valged helbed. Et juuksed oleksid tugevad ja terved, peab skalp olema korralikult toidetud. Kasuta kvaliteetset looduslikku šampooni, hädade tekkides pese juukseid sagedamini ja masseeri peanaha sisse korrapäraselt õli.

Kui mustade juustega magama lähed, siis võivad higi, mustus, juuksegeel jms poorid kinni panna ja juuste tavapärast kasvu takistada. Spetsialistide sõnul on levinud väärarusaam, et juuste korrapärane pesemine neid rikub. Aga kui juuksekasv on probleemiks, siis ei tasu pestes peanahka kratsida (võib kahjustada juuksejuurt ja nii kasvu pidurdada) ning ka tuleks olla ettevaatlik erinevaid keemilisi koostisosi sisaldavate juuksehooldustoodetega. Šampoon peaks olema vaba naatriumlaurüülsulfaadist ehk „SLS-free“.

Probleem: sõlmed

Talv võib isegi üsna lühikesed juuksed sõlme keerutada. Nende ründamine kammi või harjaga aga kisub pooled karvad välja. Lahendus: kasuta sõlmedevastast pihustit ja ultrapehmete harjastega harja.

Probleem: kuivad ja tuhmid juuksed

Põhjuseks külm ilm. Lahendus: kasuta 2-3 korda nädalas sügavniisutavat palsamit. Sel peaks olema madal pH tase. Juukseid tuleks pesta sooja või külma veega, aga mitte kuumaga.

Probleem: krässus juuksed

Kui sul on pikemad juuksed, siis võib olla mõistlik need enne külma kätte minekut mütsi alla peita. Külma käes saavad juuksenääpsud kahjustada ja juuksed muutuvad hapramaks. Lõppkokkuvõttes on juuksed kuivad ja säbrulised ning need ei näe terved välja. Mõistlik on vältida fööni ja lasta juustel ise õhu käes kuivada. Ka ei tasu juukseid kuidagi kiskuda, näiteks kasutada liiga kitsast juuksekummi.

Probleem: liiga palju šokolaadi