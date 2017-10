Peagi hakkavad kauplused pakkuma taas verivorste, piparkooke, jõulukaunistusi ja mandariine, millega antakse märku, et jõulud ei ole enam mägede taga. Mis sellest, et pühadeni on veel poolteist kuud, õige kiiresti jõuab meieni jõulumeeleolu ning hakkame nuputama, mida sõpradele ja sugulastele kinkida.

Iga-aastane jõulumöll ajab aga paljudel inimestel pea segi, mistõttu kasvab ka üleliigne ja kohati mõttetu tarbimine. Sellest võidavad loomulikult peaasjalikult suured kaubanduskeskused ja ärimehed. Niisiis hinnatakse ka jõulukinke ja nende vajadust väga erinevalt. Praktilise meelega inimeste jaoks tundub pealtnäha tarbetute jõuluasjade soetamine täieliku raiskamisena, samas kui tõeliselt jõululembeste inimeste jaoks on iga jõulupildiga tass või küünal tõeliselt armas žest. Inimesed on erinevad ning igale ühele võib jääda oma isiklik arvamus.

Kaupmehed armastavad loomulikult inimesi, kes jõuluhulluses oma pea kaotavad ning heldelt rahakotti paotavad. On palju neid, kes tunnevad kohustust teha jõulukink igale sugulasele, sõbrale, töökaaslasele ning suisa lemmikloomale. Jõulumeeleolus inimene loobib raha üsna mõtlematult tuulde, soetades igasugust (tihti ebapraktilist) jõulunänni. Siiski tuleks hoida kainet meelt ning mõelda, kas on tarvis igal aastal suurtes kogustes sokke, tasse, küünlaid ja šokolaade kokku osta ning edasi kinkida. Või on ka alternatiivseid lahendusi, mis tunduvalt praktilisemad ning südamest tehtud?

Väga armas on näiteks midagi enda kätega meisterdada – olgu selleks siis mõnusa lõhnaga kehakoorija, savist voolitud kauss, käsitööna valminud helkur või kaelaehe, vahvasti kaunistatud piparkoogid või värskelt küpsetatud jõululeib. Jõulukinkide tegemist ei tasuks kindlasti jätta detsembri teise poolde, mil enamus inimesi suurtest kaubanduskeskustest eemale hoiavad. Sel ajal on poed täitunud hullunud inimestega, kes viimases hädas meeleheitlikult jõulunänni kokku ostavad. Jõulud võiks olla siiski rahu ja armastuse aeg, mil veeta iga võimalik hetk oma lähedastega. Teinekord on koos veedetud hetk palju suuremaks kingituseks kui mistahes hinnaline ese.