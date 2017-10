Naisi on raske isegi üldjoontes mõista – rääkimata siis naise orgasmi mõistmisest, kirjutab Men’s Health. Aga et naise keha ja seksi mõistmises sammukenegi edasi teha, küsis MH inimseksuaalsuse spetsialistilt ja uurijalt Debby Herbenickilt rea küsimusi, mis puudutavad naise tippujõudmist.

Naised kinnitavad meestest sagedamini, et nende jaoks on seks nauditav isegi siis, kui nad orgasmi ei saa.

Lisaks sellele faktile, et naiste jaoks on nauditav, kui neid puudutatakse, naudivad paljud naised seda intiimsust, mida seks pakub – suudlemine, puudutamine, lähedus jne.

Kas naistel on olemas mingi keskmine orgasmini jõudmise aeg?

Sõltub sellest, kuidas naist stimuleeritakse. Vibraatoriga masturbeerimine on kõige kiirem tee orgasmini, samas enamiku naiste jaoks kaldub vahekorraga kauem aega minema.

Aga see sõltub väga palju mitte ainult konkreetsest seksaktist, vaid ka konkreetsest naisest.

Kuidas saab mees naise kiiremini orgasmini viia?

Naiste jaoks on kohati lihtsam orgasmi saada, kui nad on lõdvestunud ja tunnevad end partneriga mugavalt. Orgasm on märksa tõenäoliselt püsisuhtepartneriga kui juhusliku partneriga.

Aita tal lõdvestuda, vältides kõiki suhtealaseid konflikte, rääkides (ja püüdes saavutada) tema vajadustest tähelepanu ja läheduse järele. Ole positiivne ja komplimentidega lahke ka nendel teemadel, mille suhtes ta on ärevil, näiteks väljanägemine või kaal.

Veendu, et ta on piisavalt erutatud, enne kui püüad teda viia orgasmini suuseksi, vahekorra või käega erutamise abil. Mingit imevahendit pole olemas, lihtsalt räägi temaga!

Kas kähkukaga on võimalik naine orgasmini viia?

Sõltub sellest, kui kähku see kähkukas käib. Neid naisi on vähe, kes vähem kui viie minutiga orgasmi saavad, aga mõned saavad.

Sagedamini on vastus siiski ei.

Kuidas pakkuda naisele multiorgasmi?

Mitte kõik naised ei kinnita multiorgasmide saamist. Mõningate uuringute põhjal paistab, et vähem kui pooled naised kinnitavad seda.

See ei tähenda samas, et nad pole suutelised multiorgasme saama, vaid seda, et me ei tea, kui paljud suudavad.

Naise puhul, kes multiorgasmi tahab – see on nüüd võti, kutid – tuleb püüda säilitada stimulatsiooni läbi esimese orgasmi, et naine saaks edasi minna.

Naisi, kes on multiorgasmi suhtes neutraalsed või ei hooli, ei tohiks survestada, sest surve ja orgasm käivad harva kokku.

Milline poos on naisele orgasmi saamiseks kõige parem?

Sellist asja pole olemas, see sõltub naisest.

Veelkord, mitte kõik naised ei saa vahekorra ajal orgasmi.

Mõned saavad kergemini orgasmi tupe eesseina stimuleerimisest, teised aga kergemini otsesest kliitori stimuleerimisest.

Misjonäripoos ja tagant sisenemine kuuluvad levinumate asendite sekka ja ilmselt põhjusega: üks neis pakub kliitori ja teine eesseina stimulatsiooni ja need on paljud naiste puhul hea valik.

Kas suuseks on parim variant?

Ei, aga kliitorinäärmete otsene stimuleerimine aitab paljudel naistel orgasmi saada.

Kuidas mees kindlalt teab, et on naise „kõigi aegade parim“?

Kui naine talle nii ütleb.

Kuidas on naistega, kes saavad orgasmi ainuüksi fantaasia abil?

On teada, et see on võimalik, aga see on suhteliselt haruldane.

Ja kuidas on lood nibuorgasmiga?

Me ei saa isegi sellest päris hästi aru, mismoodi kliitori- ja tupeorgasmid töötavad, rääkimata siis nibuorgasmidest. On olemas erinevaid teooriaid, aga täpselt ei tea keegi. Temae vaid seda, et mõned naised (vähemus) on seda kogenud.