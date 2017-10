Meestele kingituse tegemine võib teinekord kujuneda tõeliseks katsumuseks. Psühholoogide sõnul eelistavad mehed enamasti praktilisi ning vajalikke esemeid, mistõttu võib mehe ideaalkingituseks olla muuhulgas täiesti tavaline tööriistakast. Selline unistus on ilmselt kõikidel meestel, kes armastavad kodus nokitsemist ning kõikvõimalikke remonditöid. Teine praktiline ning tõeliselt kasulik kingitus on habemeajamismasin, sest habeme korras hoidmisega on mehed alalõpmata hädas. Kvaliteetse seadmega on aga oma naha ja habeme eest hoolitsemine tõeliselt efektiivne ja lihtne.

Ka rahakott on praktiline ning vajalik ese, mida kasutame igapäevaselt. Nii kipuvadki olema paljude meeste rahakotid väga kulunud ja väsinud väljanägemisega. Kindlasti tasub soetada kvaliteetsest materjalist mudel, mis püsiks kauem kena ja tervena. Siinkohal tuleb aga kõrva taha panna, et mitte kunagi ei tohi kingituseks viia tühja rahakotti – poeta rahakotti kasvõi mõni sent, et uuele omanikule raha meelitada.

Pea igal mehel on olemas ka vähemalt paar lipsu, mille vahel valida. Aeg-ajalt tuleb ikka lipsukandmist ette, näiteks pulmades, matustel, sünnipäevadel. Lipsu valimisel tasub meeles pidada, et praegu on populaarsed pilkupüüdvad ja veidi mängulisemad kikilipsud, mis iga mehe hetkega šikiks muudavad.

Hea mõte on kinkida oma mehele kvaliteetset aluspesu. Mehed ei pööra sageli aluspesule nõnda palju tähelepanu, ent Sinul on võimalus muuta ta sokkidest aluspüksteni elegantseks ning härrasmehelikuks. Kvaliteetne aluspesu on ääretult mugav ning selle välimus püsib kaua kenana. Seega tasub valida veidi hinnalisemaid mudelid, mida mehel võimalik veidi kauem kanda. Loomulikult on suurepäraseks ideeks soetada ka endale võrgutav ja naiselik pesu, et teda hoopis teise nurga alt üllatada.

Väga populaarsed ja armastatud on ka viguritega t-särgid. See tähendab, et Sul on võimalik täiesti enda äranägemist mööda mehele äge rõivaese kujundada. Tekst võibolla personaalne, millest vaid teie kaks aru saate, lõbus või originaalne. Tihti kasutatakse ägedaid ütlemisi, laulusõnu või mitmetähenduslikke väljendeid, mis ikka ja jälle nalja pakuvad.

Paljud mehed armastavad kodustes tingimustes kanda ka hommikumantlit, mistõttu tasub mehele valida stiilne ja kvaliteetne mudel. Šikis hommikumantlis enda eest hoolitsev mees on äärmiselt mehelik ja šarmantne.

Nagu näha, siis on ka meestele kingituse valimine hoopis lihtsam, kui see esmapilgul tunduda võiks. Mida paremini Sa oma meest tunned, seda lihtsam on kingituse valimine. Ära siis unusta, et armsaid vidinaid ja südamekestega nipsasju meestele kinkida ei tasuks. Pigem vali vähem põnevam, ent praktiline ja kasulik tarbeese, mille üle ta kindlasti tunduvalt õnnelikum on.