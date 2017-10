Kas suudad ette kujutada elu ilma oma mobiiltelefonita? Ilma armastatud nutiseadmeta oleks nüüdisajal üsna mõeldamatu ja keeruline. Ühel korralikul telefonil võiks olla ka korralik ümbris, mis seda põrutuste ja mustuse eest kaitseks. Kaup24.ee e-pood soovitab soojalt nutiseadmele kena ja praktiline ümbris valida, mis hoiaks Sinu seadme kauem kena ja tervena. Kuna telefonikorpuste valik on sedavõrd lai, siis jagame mõningaid nippe, kuidas endale sobilik mudel valida.

- Erinevatele telefonimudelitele sobivad erinevad ümbrised. Kaup24.ee e-pood pakub laias valikus erinevaid ümbriseid, mis mõeldud just konkreetsetele telefonimudelitele.

- Ümbrised võivad olla nii kummist, plastikust kui puidust. Kõikidel neil on aga üks kindel eesmärk – Sinu telefoni kaitsta. Erinevad materjalid tagavad telefonile erineva tõhususega kaitse. Kindlasti tasub korpuste plusside ja miinustega enne ostu end põhjalikult kurssi viia.

- Paljude jaoks on oluline ka ümbrise välimus. Mõned eelistavad elegantseid ja klassikalisi variante, samas teised soovivad endale modernsemaid ja kaasaegsemaid mudeleid.

- Palju oleneb ka korpuse hinnast. Üldiselt on telefonide korpuseid aga väga erinevas hinnaklassis, mistõttu peaks igaüks just endale taskukohase leidma.

- On korpuseid, mis kaitsevad vaid telefoni külgi või tagust, kuid ka selliseid, mis pakuvad kaitset kogu telefonile. Peaksid enda prioriteedid paika seadma ning sellest lähtuvalt just sobilikuma mudeli valima.

- Enne korpuse soetamist tasub lugeda kasutajatepoolseid hinnanguid ja tagasisidet. See on suureks abiks juhul, kui Sa ei ole oma otsuses veel täiesti kindel.

- Paljud korpused on disainitud selliselt, et neid ei ole pildistamisel ega kõrvaklappide paigaldamisel vaja eemaldada. Kuid mitte kõikidel mudelitel ei ole selliseid funktsioone, mistõttu tasuks eelnevalt mõelda, millist on just Sinu eelistused ja nõudmised.

Kuna telefonide korpused on sedavõrd soodsa hinnaga ning mugavad ja funktsionaalsed, siis tasub üks korralik korpus endale kahtlemata soetada. Kvaliteetne ümbris hoiab Sinu telefoni kukkumiste, kriimustuste ning mustuse eest.