Miks üldse ja miks just nüüd on meie tsivilisatsioon jõudnud sellisesse punktis, kus inimesed tõsimeeli esitavad küsimuse „kas peeru nuusutamine on inimesele ka kuidagi kasulik?“?

FHM märgib, et inimsugu on vaid kuude kaugusel isesõitvatest autodest, me vallutame kosmost ja te tahate rääkida SELLEST teemast? Okei, mis seal ikka .... aga te olete kõik hullud.

Tuleb välja, et see teravavavõitu küsimus ei huvita mitte vaid lihtsalt juhuslikke kutte, vaid teadlasi ka! Exeteri ülikool on võtnud käsile ühe tõsiselt sooli puhitava uuringu ja jõudnud tulemusteni, mis teevad kõigis maailmanurkades kõik jäledad peikad õnnelikuks. Jah, just nii. Te võite nüüd tüdruku juuresolekul luugid valla lasta ja teha seda ettekäändel, et „parandate ta tervist“.