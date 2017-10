Ainus heide on vesi ja seega ei tekita tramm saasteaineid, kirjutab hindustantimes.com. Ka ei toodeta lämmastikoksiidi, sest vesinikkütuseelementide töötemperatuuri hoitakse allpool 100 kraadi.

See on maailma esimene hübriidelektritramm, mille peamine energiaallikas on vesinik. Esimesena alustas tramm reisijate teenindamist Põhja-Hiinas Hebei provintsis Tangshanis.

Tramm töötati välja ja ehitati Hiinas. Uusim tehnoloogia võimaldas saavutada selle, et põranda ja rööpa vahele jääb vaid 35 sentimeetrit ning nii on reisijatel lihtsam nii tramm astuda kui sellest väljuda.

Istmeid on hübriidtrammis 66 ja kokku mahutab see kuni 336 reisijat. Sõiduk suudab pärast paagi täitmist 12 kilo vesinikuga läbida maksimaalse kiirusega 70 km/h kuni 40 kilomeetrit.

Tramm opereerib muide 135-aastasel rööbastikul ja märkimisväärne on ka see tõik, et maailma ühe suurima riigi ja ka suurima keskkonnasaastaja taastuvenergiat kasutav tramm tegutseb Hiina ühes vanimas tööstuslinnas.