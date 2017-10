Televiisorite populaarsus on olnud üsna dünaamiline. Kuigi nutiajastul ollakse üha enam nutiseadmetes, siis on ka telerivaatamine jätkuvalt populaarne ajaviide. Telerite maailmas on nüüd aga puhumas uued tuuled ning funktsionaalsed nutitelerid on üha populaarsemad.

Suurus. Väikeste telerite leidmine on tänasel päeval üsna keeruline. Trendiks on kujunenud pigem suure ekraaniga telerid, mille hinnad on ajaga üsna kõvasti langenud. Oluline on teada, et üle 32-tolliseid telereid on soovitatav vaadata kaugemalt kui 2,5 meetrit. 1,5-meetrise vaatekauguse puhul ei peaks ekraan olema suurem kui 32 tolli. Kui tead täpselt, kuhu telerit paigutada, siis soovitame võtta antud koha mõõdud ning sellest lähtuvalt endale ka sobilik mudel välja valida.

Teleri tüüp. Hetkel on kõige populaarsemad kaht tüüpi telerid: plasma- ja LED-telerid. Kuigi plasmatelerid on uuenduslikud ning võimelised näitama väga kvaliteetset pilti, siis plasmatelerite heledustugevus on tunduvalt madalam kui LED-teleritel. Seega võib pilt tunduda kohati tuhmim. Lisaks on LED-taustvalgustusega telerid oluliselt energiasäästlikumad, silmasõbralikumad, kergemad ning õhemad.

Resolutsioon. Resolutsioonist ehk eraldusvõimest oleneb ka teleripildi kvaliteet. Mida kõrgem resolutsioon, seda parema teleripildi seade tagab. Kui soovid telerist vaadata ka HD- ja Blu-Ray filme, siis võiks seade olla FullHD resolutsiooniga. FullHD resolutsiooni tähis on 1920×1080 või 1080p, mis tähendab, et selle horisontaalkülg edastab 1920 pikslit ja vertikaalkülg 1080 pikslit. Väga laia valiku kõrge resolutsiooniga telereid leiad muuhulgas Kaup24.ee e-poest, kus kvaliteetsed telerimudelid eriliselt taskukohase hinnaga.

Nutiteler. Mõnda aega tagasi oli teler pelgalt pildikast, millest erinevaid saateid ja filme sai jälgida. Tänasel päeval on teleriga võimalik internetis surfata, pilte vaadata, sõpradega suhelda ning 3D-filme nautida. Loomulikult võid endale valida ka lihtsamate funktsioonidega mudeli – kõik oleneb Sinu ja Su pere eelistustest.

Ökonoomilisus. Nii nagu kõik teised elektrilised koduseadmed, nii on ka telerid liikumas üha säästlikuma tarbimise suunas. Alati on mõistlikum valida veidi kallim, ent ökonoomsem seade, sest pikas plaanis võimaldab ökonoomilisem seade kordades enam raha säästa.

Kui oled endiselt veidi kimbatuses ning ei tea, millist konkreetset telerit endale soetada, siis soovitame soojalt konsulteerida Kaup24.ee spetsialistidega.