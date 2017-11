Beverly sõnul kestis see üheksa päeva ning selle jooksul ei kogenud ta mingit inimlikkust. "Mu abikaasa kukkus vana-aastaõhtul kokku ning ametnik ütles mulle, et see on halb aeg sellise asja juhtumiseks. Minu jaoks kõlas see nagu oleksin kaotanud prillipaari."