Sügavkülmasid on kahte põhilist tüüpi – külmakirstud ja sahtlitega kapid. Millised on mõlema plussid-miinused?

Külmakirstude puhul läheb selle hoiustamiseks tarvis veidi suuremat põrandapinda, sest need on üsna suured ning madalad, kuid tarbivad vähem elektrit ning elektri puudumisel püsib taolistes kirstudes temperatuur kauem madal. Külmakirstudesse mahub ka tunduvalt enam toitu, kuna need on palju ruumikamad kui sahtlitega külmikud. Viimastes on toitu aga lihtsam sorteerida ja otsida. Sahtlitega külmikud on oma hinnalt harilikumad kallimad kui külmakirstud.

Hoolimata sellest, kumba seadet eelistad, tuleb enne külmiku soetamist oma otsus põhjalikult läbi mõelda. Kindlasti on üheks oluliseks kriteeriumiks sügavkülma mahutavus. Nagu Sa ehk juba tead, siis kulutab täidetud külmik tunduvalt vähem elektrit kui pooltühi seade. Seetõttu tasub külmik soetada just enda nõudmistest lähtuvalt. Suuruse järgi jagatakse sügavkülmad harilikult: kompaktsed – kuni 140 liitrit, väikesed – 170-250 liitrit, keskmised – 340-500 liitrit ja suured mahutavusega rohkem kui 500 liitrit. Seda, kui suur külmik endale valida, tuleb otsustada lähtuvalt Sinu ja Su pere toitumisharjumustest. Kui oled harjunud külmikus hoidma erinevaid marju, toormoose, seeni ja suurel hulgal juurvilju, siis tasub kindlasti soetada veidi suurem sügavkülm. Külmikute tootjad soovitavad valida külmikut nii, et korrutad pereliikmete arvu 42,5 liitriga. Seetõttu soetatakse kõige sagedamini just 200-340-liitriseid seadmeid.

Enne seadme soetamist tuleks välja selgitada ka selle elektrienergia tarbimise suurus. Kindlasti tasub endale soetada A+++ sügavkülmik, mis kulutab kõige vähem energiat. Taolised seadmed on hinnalt kallimad, kuid pikas perspektiivis tasub vähese energiatarbimisega seade suuresti ära.

Lisaks sellele on sügavkülmikud erineva sulatussüsteemiga – manuaalsed ja automaatsed. Käsitsi sulatades tuleb regulaarselt külmikut puhastada, mis võib nii mõnegi inimese jaoks tunduda tüütu lisatööna. Samas kulutab automaatselt sulatav külmik sulatuse tarbeks rohkem energiat. Seega on omad plussid ja miinused mõlemal süsteemil.

Kindlasti tasub uurida sügavkülma teiste funktsioonide kohta. Mõnel seadmel on jäämasin, sisseehitatud valgustus, temperatuurisensorid, kiire külmutamise funktsioon, võimalus sügavkülma lukustada jpm.

